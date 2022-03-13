"За 18 дней в Украине российские оккупанты потеряли больше чем в обеих чеченских войнах", — Зеленский

"За 18 дней в Украине российские оккупанты потеряли больше чем в обеих чеченских войнах", — Зеленский

По словам президента, Россия потеряла тысячи единиц военной техники, они потеряли 74 самолета, 86 вертолетов.

За 18 дней в Украине российские силы потеряли почти 13 тысяч оккупантов – больше чем в обеих чеченских войнах.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении.

Обращение Владимира Зеленского: "Мы победим"

"Восемь лет войны. Долгой войны на Донбассе. 18-й день полномасштабной агрессии, полномасштабного вторжения России в Украину. Почти 13 тысяч убитых оккупантов за 18 дней — это уже больше, чем в обеих чеченских войнах", — отметил он.

По словам президента, Россия потеряла тысячи единиц военной техники, они потеряли 74 самолета, 86 вертолетов.

"Мы понимаем, что у них есть еще, но мы понимаем, что и мы будем защищаться дальше. Украина не сдается, военные не сдаются, народ не сдается. Борется вся Украина героически!", — резюмировал он.

Между тем, в Генштабе ВСУ подвели итоги семнадцатых суток войны с Россией. Российские оккупанты восстанавливают боеспособность и перегруппировку войск, а также готовятся к продолжению наступления на Полесском, Северском, Слобожанском, Донецком, Таврическом и Южнобужском направлениях. В Генштабе ВСУ говорят о неопределенности военного руководства РФ в вопросах стратегических задач и конечной цели военной агрессии.

ТСН.ua