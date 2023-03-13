"За 2-3 месяца это будет уже не голод, будет снарядный "инсульт" – эксперт рассказал, где РФ ищет боеприпасы

Российское командование и российский дипломатический сектор сейчас занимаются поиском поставок снарядов из других стран из-за нехватки запасов. Рассматривают, прежде всего, Иран, Китай и Таджикистан.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эксперт отметил, что особенно в дефиците – 125 калибр. Без поддержки третьих стран интенсивность обстрелов российской стороной снизится до менее 10 тыс. в сутки.

"Если говорить об артиллерийских боеприпасах, снарядах, а в принципе не только артиллерийских, но и танковых выстрелах в частности, особенно для калибра 125 мм, ситуация в них ухудшается, безусловно. Внутреннее производство не обеспечивает полного объема, необходимого для пропорционального обеспечения боекомплектом всех подразделений. Без поддержки третьей страны у них, скажем так, сейчас происходящее в российской армии называют снарядным голодом, и с этим сложно не согласиться. Поскольку опять-таки февраль, март, апрель 2022 года, они могли себе позволить в сутки производить от 70 до 80 тысяч выстрелов. Сейчас у них этот показатель 15 тысяч выстрелов в сутки. То есть мы видим, насколько оно уменьшается. И это называют снарядным голодом. Но буквально через 2-3 месяца это будет уже не голод, это будет снарядный инсульт. У них среднестатистическое количество выстрелов уменьшится до 10 тысяч и даже меньше в сутки. Без поддержки какой-либо третьей страны они не смогут каким-либо образом удерживать этот показатель или наращивать его", — сказал он.

Напомним, Наталья Гуменюк рассказала, что во время последнего массированного ракетного удара 9 марта российские захватчики искали в Украине комплексы ПВО Patriot – поэтому осуществили несколько волн запусков ракет и дронов.

Читайте также: