За 2 дня выстреливают больше, чем производят за месяц: Арестович — о дефиците артснарядов и ракет в России

По его данным, из Белоруссии россияне вывезли уже 100 тыс. боеприпасов.

Россия вскоре может столкнуться со значительным дефицитом артиллерийских снарядов, ведь за два дня войны против Украины оккупанты используют больше, чем производят за месяц.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Сейчас уже у них очень мало снарядов. Мы практически выравниваемся, потихоньку выравниваемся по артиллерии с ними. И старые 60–80 тыс. снарядов в сутки – это уже голубая мечта у них", – отметил Арестович.

По его данным, из Беларуси россияне вывезли уже 100 тыс. боеприпасов.

"В то время как они 700 тыс. снарядов тратили по нам. Возьмем ракеты. Они производят на квартал где-то 40 ракет всех типов. Но это меньше, чем они за один залп выбрасывают. Это ни о чем. То есть они идут по дороге бесперспективности", — подытожил. советник ОП.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что у оккупантов остались ракеты лишь для нескольких масштабных атак по Украине, после чего "они выйдут в полный ноль".

В то же время президент Зеленский предупредил, что РФ может ударить ракетами в "любое время", ведь этого добра у них еще хватает.

Позже стало известно, что оккупанты атакуют Украину нашими же ракетами Х-55, которые украинская сторона передала россиянам в 1990-х годах в рамках Будапештского меморандума.

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