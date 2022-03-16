За 20 дней войны украинская армия уничтожила 13 800 оккупантов

Данные уточняются.

По состоянию на 16 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов ориентировочно составили 13,8 тысячи человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 16.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 13800 человек

танков ‒ 430 ед.

боевых бронированных машин ‒ 1375 ед.

артиллерийских систем – 190 ед.

РСЗО — 70 ед.

средства ПВО — 43 ед.

самолетов – 84 ед

вертолетов – 108 ед

автомобильной техники — 819 ед.

корабли /катера — 3 ед.

цистерн с ГСМ – 60

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11

специальная техника – 10

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 21-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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