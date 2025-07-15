За 20 минут по меньшей мере 17 взрывов: Харьков под массированным ударом РФ

РФ снова атакует Харьков / © ТСН.ua

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В ночь на 16 июля российские войска снова нанесли массированный удар по Харькову.

Об этом рассказали мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По данным ОВА, в Харькове в течение 20 минут раздалось по меньшей мере 17 взрывов

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«Большинство ударов — по гражданскому предприятию в Киевском районе города. Предварительно враг применил БпЛА типа Герань-2. В результате обстрела начался пожар», — сообщил Синегубов.

По предварительным данным, в результате массированной атаки Киевского района Харькова пострадали два человека. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Терехов в свою очередь уточнил, что несколько боевых дронов врага были сбиты силами обороны Украины.

Напомним, что в ночь на 16 июля в Киеве и большинстве областей была объявлена воздушная тревога (по состоянию на 23:50, кроме Запада, Винницкой и Одесской областей).

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