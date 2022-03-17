За 21 день войны украинская армия уничтожила ориентировочно 14 тысяч оккупантов

Данные уточняются.
По состоянию на 17 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов ориентировочно составили 14 тысяч человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 14000 человек
- танков ‒ 444 ед.
- боевых бронированных машин ‒ 1435 ед.
- артиллерийских систем – 201 ед.
- РСЗО — 72 ед.
- средства ПВО — 43 ед.
- самолетов – 86 ед.
- вертолетов – 108 ед.
- автомобильной техники — 864 ед.
- корабли /катера — 3 ед.
- цистерн с ГСМ – 60
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11
- Специальная техника – 10
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 22-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, Киев, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают не менее 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 17 марта от рук россиян погибли уже 108 детей.
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