За 25 дней войны во Львовской области границу пересекли более 1,1 млн. украинцев

За 25 дней войны во Львовской области границу пересекли более 1,1 млн. украинцев

Очереди постепенно становятся меньше.

С начала войны России против Украины, 24 февраля, через пункты пропуска во Львовской области за границу выехали 1 миллион 108 тысяч человек.

Об этом сообщил глава Львовской военной областной администрации Максим Козицкий.

Только за прошедшие сутки, 19 марта, границу на переходах области пересекли более 25 тысяч человек. Впрочем, отмечает Козицкий, очереди продолжают уменьшаться.

К слову, за 25 дней войны "Укрзализниця" перевезла в другие страны более 300 тысяч украинцев. Они ехали в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию.

Как сообщалось, в результате вооруженной агрессии России против Украины около 10 млн граждан покинули свои дома. В ООН отмечают, что почти 6,5 млн человек было перемещено внутри Украины, кроме 3,2 млн, уже покинувших страну.

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