"За 45 дней Рембо не выйдет": военный о проблеме подготовки новобранцев

По словам "Шамана", среднестатистический гражданский мужчина уже после первого километра пробежки в полной экипировке будет лежать на земле без сил.

За 45-60 дней невозможно сделать из гражданского мужчины высокопрофессионального военного. Но у Украины просто нет другого выхода, ведь враг продолжает давить.

Об этом в эфире телемарафона заявил сержант ДШУ Юрий Бондарь с позывным "Шаман".

"Учитывая динамику на фронте и учитывая, как враг себя ведет активно – мы просто не имеем столько времени, сколько бы мы хотели бы иметь. То есть невозможно из гражданского человека за 45-60 дней сделать "Рембо", просто физически невозможно", – говорит военный.

Бондарь отметил, что если среднестатистического гражданского мужчину, например менеджера, баристу или ІТ-шника бросить в Десантно-штурмовые войска, он не сможет выполнить базовые требования.

"Взять на него навесить "экипир" и сказать "а ну давай, пробежимся три километра". Я более чем уверен, что после первого километра он будет лежать уже на земле и язык у него будет ровно на бороде, это в лучшем случае. Поэтому что никто к этому не готовился. Конечно, есть единицы, которые уделяли время и внимание своей спортивной форме и здоровью в целом, но таких действительно очень мало", — говорит "Шаман".

Ранее украинский писатель, а ныне военный Станислав Асеев рассказал, как в учебном центре встретил мобилизованного бездомного, у которого ноги "буквально гнили и сочились". По словам писателя, этого мужчину уже на следующий день отвезли в больницу, но откуда его вернули в качестве вполне пригодного. Также он рассказал, как мобилизованного с недостатками зрения записали в снайперы.