За 45 дней войны Россия потеряла в Украине больше вертолетов, чем в Чечне, Грузии и Сирии вместе

За 45 дней войны Россия потеряла в Украине больше вертолетов, чем в Чечне, Грузии и Сирии вместе

В ходе войны в Украине оккупанты потеряли более 130 вертолетов.

Начиная с 24 февраля, начала полномасштабной войны России против Украины, армия страны-агрессора потеряла больше вертолетов, чем в общем в войне в Чечне, Грузии и Сирии.

По данным Генштаба ВСУ, армия оккупантов потеряла 137 вертолетов, в четырех предыдущих войнах РФ потеряла 83 вертолета.

Для сравнения:

в первую чеченскую войну РФ потеряла — 21 вертолет;

во вторую чеченскую войну — 36 вертолетов;

в грузинской войне — 3 вертолета;

война в Сирии — 23 вертолета.

Напомним, с начала вторжения в Украину российские военные потеряли около 19 500 человек личного состава. Также оккупанты потеряли почти 500 единиц артиллерии.

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