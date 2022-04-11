За 45 дней войны Россия потеряла в Украине больше вертолетов, чем в Чечне, Грузии и Сирии вместе

В ходе войны в Украине оккупанты потеряли более 130 вертолетов.
Начиная с 24 февраля, начала полномасштабной войны России против Украины, армия страны-агрессора потеряла больше вертолетов, чем в общем в войне в Чечне, Грузии и Сирии.
По данным Генштаба ВСУ, армия оккупантов потеряла 137 вертолетов, в четырех предыдущих войнах РФ потеряла 83 вертолета.
Для сравнения:
- в первую чеченскую войну РФ потеряла — 21 вертолет;
- во вторую чеченскую войну — 36 вертолетов;
- в грузинской войне — 3 вертолета;
- война в Сирии — 23 вертолета.
Напомним, с начала вторжения в Украину российские военные потеряли около 19 500 человек личного состава. Также оккупанты потеряли почти 500 единиц артиллерии.
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