В издании назвали три ключевых украинских целей, которые преследуют операцию в Курской области.

Украина снова находится в наступлении. Во вторник утром украинские военнослужащие пересекли российскую границу в Курской области.

О чем свидетельствует эта операция и чем может завершиться, пишет специалист по отношениям США и России, международный эксперт Самуэль Рамани для The Telegraph.

По информации из открытых источников в соцсетях, украинские войска быстро оккупировали около 350 квадратных километров территории России и взяли десятки россиян в плен.

Эксперт отмечает, что менее чем за 48 часов Украина захватила больше территории, чем за все "злосчастное контрнаступление" лета 2023 года.

По его словам, несмотря на официальное молчание Киева, наступление на Курщине продвигает три ключевые украинские цели:

Отвлечение российских сил от наступления на Покровск и Торецк в Донецкой области.

"Сеяние раздора внутри России".

"С тех пор, как Россия восстановила незначительный наступательный импульс в начале 2023 года, проукраинские российские партизаны периодически вторгаются на территорию России. В мае и июне 2023 года РДК и легион "Свобода России" ненадолго заняли несколько приграничных населенных пунктов Белгородской области. Эти трансграничные операции распространились на Курск в марте 2024 года. Подобно эпизоду с кремлевским БПЛА, эти рейды преследовали цель разрушить все более хрупкое чувство безопасности России и показать российской общественности, что война может прийти к ним", – пишет Рамани.

Дикатор Путин даже был вынужден созвать заседание Совбеза и публично критиковать "большую провокацию" Украины. Российские провоенные Telegram-каналы игнорировали призывы Минобороны к спокойствию, отмечая серьезность ситуации и выражая разочарование медленным развертыванием подкреплений в Курскую область.

В-третьих, по мнению эксперта, содержание отдельных территорий в Курщине позволит Украине продвигать соглашение об обмене землей во время предстоящих переговоров.

Журналист The Telegraph утверждает, что президент Зеленский рассматривает оккупацию российских сел как способ получить рычаг влияния на Москву. Советник Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина начала наступление на Курщине, чтобы укрепить свою будущую переговорную позицию.

"Обсуждается обмен земель Харьковщины на Курщину. Хотя непонятно, сможет ли Украина удерживать села на Курщине, наступление показало, что прорваться на российскую территорию легче, чем уничтожить российские укрепления на востоке Украины", – отмечает Рамани.

Запад может заставить Украину изменить планы

По мнению эксперта, продвижение Украины в Курской области, вероятно, будет недолгим.

"Западное и внутреннее давление, вероятно, заставит Киев изменить курс. США, очевидно, обеспокоены действиями Киева, а европейские цены на газ выросли до максимумов 2024 года из-за захвата Украиной газового экспортного хаба в Судже. Внутренняя критика по отвлечению драгоценной рабочей силы из основных линий фронта и гражданских расходов может убедить Киев отступить.

Тем не менее, наступление под Курском показывает, что Россия не извлекла уроки из молниеносного увлечения Ростова "группой Вагнера" во время мятежа в июне 2023 года. Кроме предполагаемых угроз уничтожения Украины и применения тактического ядерного оружия Россия не отреагировала существенно на наступление на Курск. Поскольку самолеты F-16 также прибывают на передовую, у Путина много причин для беспокойства", – подытожил журналист The Telegraph.

Напомним, что 6 августа российские пропагандисты сообщили о якобы рейде украинских сил в Курскую область РФ.

Вчера утром российские "военкоры" заявляли о потере четырех населенных пунктов в Курской области. Они скулят о стремительном продвижении ВСУ и показывают, что Суджа теперь становится похожей на Бахмут и Авдеевку.

Вечером 7 августа в Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

Сегодня 8 августа эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке заявил, что ВСУ подошли к городу Суджа.

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