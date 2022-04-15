За 50 дней широкомасштабной войны украинские бойцы ликвидировали 20 тысяч оккупантов – Генштаб

Данные уточняются.
По состоянию на 15 апреля общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 20 тысяч человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 20 000 человек
- танков – 756 ед.
- боевых бронированных машин – 1976 ед.
- артиллерийских систем – 366 ед.
- РСЗО – 122 ед.
- средства ПВО – 66 ед.
- самолетов – 163 ед.
- вертолетов – 144 ед.
- автомобильной техники – 1443 ед.
- корабли/катера — 8 ед.
- цистерн с ГСМ – 76
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 135
- специальная техника — 25
- пусковые установки ОТРК/ТРК — 4
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 51-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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