За 58 дней российские оккупанты потеряли в Украине около 21,6 тысячи личного состава и 177 самолетов

За 58 дней российские оккупанты потеряли в Украине около 21,6 тысячи личного состава и 177 самолетов

По состоянию на 23 апреля общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 21,6 тысячи человек. Данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 21 600 человек ликвидировано

танков – 854 ед.

боевых бронированных машин – 2205 ед.

артиллерийских систем – 403 ед.

РСЗО – 143 ед.

средства ПВО – 69 ед.

самолетов – 177 ед.

вертолетов – 154 ед.

автомобильной техники – 1543 ед.

корабли/катера — 8 ед.

цистерн с ГСМ – 76

БПЛА оперативно-тактического уровня – 182 ед.

специальная техника – 27 ед.

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 ед.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 59-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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