За 60 дней широкомасштабной войны российские оккупанты убили в Украине 215 детей

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 215 детей, возросло количество раненых — их 391.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"По состоянию на утро 25 апреля 2022 года более 606 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным, 215 детей погибли и более 391 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 124, Киевской — 114, Харьковской — 93, Чернигов – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

24 апреля в результате обстрела войсками РФ с. Красногоровка в Донецкой области погибли две девочки 5 и 14 лет.

23-24 апреля оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В г. Чугуев в результате обстрела получил ранение 11-летний мальчик.

23 апреля из-за обстрела с. Турово Богодуховского района Харьковской области получил ранение 12-летний ребенок.

В Офисе генпрокурора также добавили, что 1500 учебных заведений повреждены в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. При этом 102 из них полностью разрушены.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 61-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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