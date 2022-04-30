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За 65 дней российские оккупанты потеряли в Украине около 23,2 тысячи личного состава и 190 самолетов

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За 65 дней российские оккупанты потеряли в Украине около 23,2 тысячи личного состава и 190 самолетов

Иллюстративное фото. / Командование Воздушных Сил ВСУ

По состоянию на 30 апреля общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 23,2 тысячи человек. Данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 30.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 23200 (+200) человек ликвидировано
  • танков ‒ 1008 (+22) ед.
  • боевых бронированных машин – 2445 (+27) ед.
  • артиллерийских систем – 436 (+1) ед.
  • РСЗО – 151 (+0) ед.
  • средства ПВО – 77 (+4) ед.
  • самолетов – 190 (+1) ед.
  • вертолетов – 155 (+0) ед.
  • автомобильной техники – 1701 (+6) ед.
  • корабли/катера — 8(+0) ед.
  • цистерн из ГСМ — 76 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 232 (+4) ед.
  • специальная техника – 32 (+1) ед.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (+0) ед.

Отмечается, что самые большие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 66-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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