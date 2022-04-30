За 65 дней российские оккупанты потеряли в Украине около 23,2 тысячи личного состава и 190 самолетов

По состоянию на 30 апреля общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 23,2 тысячи человек. Данные уточняются.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 30.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 23200 (+200) человек ликвидировано
- танков ‒ 1008 (+22) ед.
- боевых бронированных машин – 2445 (+27) ед.
- артиллерийских систем – 436 (+1) ед.
- РСЗО – 151 (+0) ед.
- средства ПВО – 77 (+4) ед.
- самолетов – 190 (+1) ед.
- вертолетов – 155 (+0) ед.
- автомобильной техники – 1701 (+6) ед.
- корабли/катера — 8(+0) ед.
- цистерн из ГСМ — 76 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 232 (+4) ед.
- специальная техника – 32 (+1) ед.
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (+0) ед.
Отмечается, что самые большие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 66-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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