За 8 лет войны он собрал все государственные награды: история офицера Кирилла Вереса

Воин, собравший все государственные награды – история офицера, впервые в истории ставшего полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого и высшей государственной награды: звание Героя Украины с вручением Золотой звезды.

Правда, звезду до сих пор не вручили, а орденов вместе так и не надеты из-за войны. За эту войну он успел стать отцом сына, получить третье высшее образование, построить дом в Гостомеле, который затем ему разрушили русские оккупанты и создать боевую группу, активно жгущую врага. История Кирилла Вереса, у которого защищать родину — заложена в генах, в ТСН.

«Убил москаля – проживи день нормально, не проживи день бесполезно», – говорит офицер вооруженных сил Кирилл Верес, который на войне уже 8 лет.

Он стал первым украинцем, одновременно имеющим награду народного героя Украины, полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого, а недавно еще и Герой Украины с вручением Золотой звезды.

"Я еще в ней не ходил и в руках не держал. Я не получил свою звезду, потому что у нас в Донецкой области закрылись все отделения почты", – говорит военный.

Все торжества – указ на сайте президента и забитый сообщениями телефон.

Воевать у него в крови. Его прадед Николай Владимирович и дед Владимир Николаевич Вересы воевали еще во Второй мировой. Прадед воевал сначала во время Первой мировой, погиб во Вторую мировую в 1943 году и похоронен в братской могиле Киевской области. Дед – техник-лейнтенат на войну ушел в 41 году, был командиром паркового взвода, прошел три года тяжелых лагерей.

Внук Кирилл пришел на русско-украинскую войну с самого начала. Он один из тех, кто весной 2015 года задерживал российских ГРУшников Александрова и Ерофеева – тогда это задержание стало прямым доказательством непосредственного участия российских военных в войне против Украины, сами же российские разведчиков обменяли на украинских пленных.

После задержания российских диверсантов Кирилл как раз собирался в отпуск на море, но получил ранения. Тогда обещал возмездие врагу.

Он пошел служить из 54 бригады и там создал К2. Эта группа, которая не просто уничтожает врага - все свои заслуги снимают на видео и показывают под музыку.

Кирилл Верес убежден, что ему легче воевать, чем деду или прадеду во Вторую мировую. «Поле для маневра и фантазия у тебя безгранична – атакуй атаку как хочешь», – говорит офицер.

У него пошел 9 год войны – дольше Второй мировой. «Если каждый будет вносить весомый вклад, то у нас все получится, как это мы не справимся, если сегодня уничтожил 1 врага, а завтра 6, то на сегодняшний день норму выполнил, надо взять за правило какую-то цифру и что-то делать», — убежден Кирилл Верес.

Кирилл объясняет – мужчины из их семьи всегда знали, что их место на войне.

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