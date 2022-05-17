За 80 дней ВСУ полностью уничтожили 17 российских батальонных групп - Резников

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что с момента полномасштабного российского вторжения защитники Украины нанесли врагу огромные потери.

По словам Министра обороны, за 80 дней полномасштабной войны Вооруженными силами Украины было полностью уничтожено 17 батальонных групп российской армии.

Об этом Резников сказал, выступая в Совете иностранных дел ЕС на уровне министров обороны с участием генерального секретаря НАТО.

"С момента начала полномасштабной российской агрессии прошло более 80 дней. В этот период украинские защитники и защитницы доказали, что Россия не может вести успешные наступательные боевые действия одновременно на нескольких стратегических направлениях.

Согласно нашим оценкам, за 80 дней полностью уничтожены 17 российских БТГр", - сказал министр.

Также министр обороны Украины заявил, что война с Россией переходит в затяжную фазу.

Напомним, что Резников сообщил о новом приказе защитникам Мариуполя.

"Наш план – сохранить им жизнь, а затем свободу", - Резников об эвакуации из "Азовстали"

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.