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За 9 дней марта в Украину прибыло более 36 тыс. тонн гуманитарной помощи — ОП

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За 9 дней марта в Украину прибыло более 36 тыс. тонн гуманитарной помощи — ОП

Associated Press

Только за последние сутки на таможне оформили около пяти тысяч тонн грузов.

Только за девять дней марта в Украину ввезли более 36 тысяч тонн гуманитарной помощи из-за границы.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Украина получает гуманитарную помощь от других государств. За девять дней марта ввезено более 36 тысяч тонн гуманитарной помощи. Только за сутки, 9 марта, на таможне оформили около пяти тысяч тонн грузов", – заявил Тимошенко.

По его словам, областные логистические хабы пытаются как можно скорее доставлять гуманитарные грузы в регионы, наиболее нуждающиеся в помощи. В частности, в течение десяти дней только по железнодорожным маршрутам отправлено более 12 тысяч тонн гумгрузов.

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