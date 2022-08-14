"За Антоновским мостом закреплен статус – непроездной": в ВСУ подтвердили очередной удар

Сейчас устанавливается, могут ли оккупанты перевозить через мост технику.

Вооруженные силы Украины в ночь на воскресенье, 14 августа, снова ударили по Антоновскому мосту в Херсоне.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк.

"Вновь нанесен удар по Антоновскому мосту для того, чтобы закрепить его статус окончательно как непроездной", — сказала она.

Также, по ее словам, руководители российских подразделений используют остатки "транспортных путей" для эвакуации на левый берег Днепра.

Удары ВСУ по мостам в Херсонской области усложняют для оккупантов перевозки тяжелой техники и боеприпасов. Однако Гуменюк подчеркнула, что это не значит, что мосты полностью непригодны для использования. Эту информацию уточняют специалисты.

"Продолжая огневой контроль над транспортно-логистическими артериями оккупированных территорий за Антоновским автомобильным мостом закреплен статус – непроездной", — говорится в сообщении Оперативного командования "Юг".

Напомним, в ночь на 8 августа ВСУ нанесли новые серьезные удары по Антоновскому и Каховскому мостам.

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