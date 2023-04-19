За Бахмут и Марьинку ведутся ожесточенные бои, ВСУ отразили более 60 атак по четырем направлениям — Генштаб

Армия русской Федерации сосредотачивает главные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на этих участках фронта было отражено более 60 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 19 апреля.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадали и гражданские люди. Вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, отмечают в Генштабе.

Ситуация на направлениях:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области, Большая Березка, Коренок, Бояро-Лежачие, Искрисковщина, Волфине и Реки Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Глубокое, Волчанск, Бочково, Охримов.

На Купянском направлении минувших суток вражеских обстрелов подверглись Каменка, Редкодуб, Красное Первое, Новомлинск, Двухлетняя и Западное Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва. Артиллерийские обстрелы подверглись Стельмаховке, Невскому, Григорьевке, Белогоровке Луганской области и Ивановке, Торскому и Спорному — Донецкой.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. В то же время нашими защитниками было отражено наступление противника в направлении населенного пункта Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Часов Яр, Константиновка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Невельское. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Марьинке, Победе и Новомихайловке.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, в течение суток совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Орехов, Степное и Плавные Запорожской области; Антоновка Херсонской области и Херсон. Есть погибшие среди гражданского населения.

На временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты продолжают минировать местность, наращивая оборонительные возможности. Минувшие испытывают и акватории рек Конка и Днепр. Имеются случаи подрывов местных жителей на вражеских минах при попытке выйти на воду.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Кроме того, были сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА ("Орлан-10" и "Суперкам"), а также 8 ударных (7 — типа "Шахед-136" и 1 — "Ланцет").

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект противника.

Напомним, в ночь на 19 апреля оккупанты атаковали Одесщину иранскими беспилотниками типа "Shahed". Прошло без пострадавших. Есть попадание в объект рекреационной инфраструктуры.

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