За блестящую операцию, о которой все и так знают: Зеленский повысил командующего ВМС до вице-адмирала

За блестящую операцию, о которой все и так знают: Зеленский повысил командующего ВМС до вице-адмирала

Советник главы ОП уточнила, что командующий ВМС ВСУ получил новое звание "за блестящую операцию, о которой все и так знают".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №246 о повышении в военном звании командующего Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины Алексея Неижпапу за "блестящую операцию, о которой все и так знают".

Указ о присвоении звания появился на сайте президента 16 апреля.

"Присвоить военное звание вице-адмирала контра-дмирала Неижпапи Алексею Леонидовичу – командующему Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины", — говорится в указе главы государства.

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Советник главы ОП Виктория Страхова на своей странице в Facebook уточнила, за что Зеленский повысил Алексея Неижпапу. Официально не сообщалось о причине присвоения звания вице-адмирала контр-адмирала.

"Верховный Главнокомандующий Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля 2022 года присвоил звание вице-адмирала командующему ВМС ВСУ Алексею Леонидовичу Неижпапе. И все знают, за какую молниеносную операцию! Наш настоящий казак на воде!" – отметила Страхова.

Напомним, на крейсере "Москва" 13 апреля возник пожар из-за попадания украинских ракет "Нептун". После этого корабль начал тонуть. В РФ же утверждают, что якобы на крейсере взорвался боеприпас. Вечером 14 апреля в Минобороны России официально подтвердили, что крейсер "Москва" утонул во время шторма в Черном море.

В Министерстве обороны США подтвердили, что крейсер утонул из-за попадания украинских ракет, а не детонации боеприпасов.

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