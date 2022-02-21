За четыре дня оккупанты повредили более ста домов у линии разграничения на Донбассе: детали

Четыре человека получили контузии и минно-взрывные ранения.
Вблизи линии разграничения на Донбассе за последние четыре дня оккупанты обстрелами повредили 104 домовладения мирных жителей.
Об этом в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии "Подснежник" Евгений Каплин.
"С начала эскалации боевых действий, в течение последних четырех дней, вблизи линии разграничения на подконтрольной правительству Украины территории было повреждено 104 домовладений мирных жителей. Четыре человека получили контузии и минно-взрывные ранения", — написал в сообщении Каплин.
В ночь на 20 февраля и воскресенье, 21 февраля в ходе обстрелов из тяжелого вооружения на линии разграничения было повреждено 22 дома мирных жителей: в Новогнатовке — 14, Победе — четыре. Также повреждения получили по одному дому в населенных пунктах Славное, Южное, Малиновое, Луганское и т.д.
Напомним, что в Новгнатовке осколками поврежден один гражданский автомобиль, повреждены линии электропередач и газопровод, обломками поврежден трансформатор.
Жители села остались без электроэнергии и газовых поставок, из-за чего температура в домах падает, люди не могут приготовить еду.
Обломками повреждены фасад, дымоход и кровля фельдшерского пункта.
Около 20 человек, включая детей, провели ночь в необорудованном бомбоубежище, расположенном в подвале Новогнатовской школы.
Это второй массированный обстрел Новогнатовки из минометов и артиллерии за последние двое суток. Минувшей ночью при обстреле этого населенного пункта пострадали 19 домов, а в здании школы взрывной волной выбило стекло.
Напомним, командование российских оккупационных войск размещает артиллерию и бронетехнику среди жилых домов в Донбассе и оттуда обстреливает наши мирные населенные пункты. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. "Это поведение преступников, которые провоцируют нас на ошибки. Враг прекрасно знает, что у нас есть все основания отвечать, согласно ст. 51 Устава ООН. И мы не оставляем действия оккупационных войск безнаказанными", — отметил он.
Читайте также:
- "Помним, у нас есть общий враг": грузинский телеканал трогательно поддержал Украину (видео)
- Без отца остался 14-летний сын: стало известно имя второго погибшего на Донбассе
- "Один выстрел может привести к войне" – Зеленский о том, какие последствия могут иметь провокации боевиков