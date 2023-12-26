За четыре месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ: глава Минобороны Великобритании — о "Новочеркасске"

Господство России в Черном море сейчас под угрозой, и новая коалиция морских сил во главе с Великобританией и Норвегией помогает обеспечить победу Украины на море.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что поражение российского десантного корабля "Новочеркасск" в Феодосийском порту опровергает утверждение о якобы "тупике" в войне в Украине.

Об этом сообщил Шаппс в Twitter (X).

По словам британского министра, уничтожение корабля Черноморского флота "демонстрирует, что те, кто считает, что война в Украине зашла в тупик, ошибаются!"

"Они не заметили, что за последние четыре месяца было уничтожено 20% Черноморского флота России", – добавил он.

"Господство России в Черном море сейчас под угрозой, и новая коалиция морских сил во главе с Великобританией и Норвегией помогает обеспечить победу Украины на море", — подытожил Шаппс.

Эта последняя деструкция Путина навыков демонстрирует, что тот, кто желает, чтобы стать в Украину борьбой!



Они должны заметить, что через past 4 месяца 20% из России в Black Sea Fleet был been destroyed.



Russia's dominance в Black Sea is now… https://t.co/F6zRmA9Kwx — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 26, 2023

Напомним, ночью 26 декабря в Феодосии был уничтожен десантный корабль РФ "Новочеркасск". После мощных взрывов произошел масштабный пожар. Кроме того, происходила сильная детонация.

Воздушные силы проинформировали, что корабль Черноморского флота атаковали крылатыми ракетами. Впрочем, какими именно – не уточнили.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДА ЕЩЕ НЕ ВЗРЫВАЛО! Уничтожен русский военный корабль "Новочеркасск", перевозивший "шахеды"!

ТСН.ua собрал перечень кораблей Черноморского флота, которые Россия потеряла от 24 февраля 2022 года.

Читайте также: