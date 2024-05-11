"За что мы воюем – никому не понятно": пленный сержант РФ излил душу 3-й штурмовой

Этот оккупант и еще один российский боец – единственные, кто выжил при попытке вражеского штурма украинских позиций в Луганской области.

Третья отдельная штурмовая бригада взяла в плен заместителя командира взвода, старшего сержанта 752-го полка России Ивана Семенова и его сослуживца. Во время разговора оккупант сказал, что не знает, за что воюют россияне.

Об этом Третья штурмовая бригада сообщила в Сети и опубликовала видео разговора с пленным.

Семенов и еще один российский военный – единственные, кто из оккупантов выжил при попытке штурма в районе Райгородка Луганской области. Оба были взяты в плен бойцами второго батальона.

"При попытке штурмовать наши передние позиции противник был разбит, и 28 оккупантов – безвозвратно уничтожены. Этим двум посчастливилось выжить, и они считали, что шли на закрепление. Хотя, по мнению их командиров, – скорее, "обнулиться", – говорится в сообщении 3-й ОШБр.

На опубликованном бригадой видео Семенов рассказал, как его группа пыталась зайти на позиции ВСУ:

"Утром заходила разведка. Чья именно – не могу сказать, я даже своих разведчиков не знаю. Нас отправили как "закреп". В моей группе было восемь человек. Вообще планировалась еще группа из восьми человек, но там непонятно было по времени, мы ничего толком не знали, когда, что".

"В конце концов мы зашли. Начали там окапываться, наводить порядок. Меня и еще троих ребят из моей группы дернули через посадку. Там уже у нас были и девятая рота, и разведка – я вам не могу даже сказать, кто именно был", – добавил пленный.

Украинский военный сказал оккупанту, что в результате их действий в посадке были ликвидированы 28 российских военных. На что захватчик говорит: "Охренеть".

Пленным также дали возможность обратиться на камеру к другим российским военным.

"Живите, ребята, ради семьи, ради родных. За что мы там, бл*ть, воюем – это никому не понятно", – сказал Семенов.

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К слову, ранее украинский разведчик 95-й ОБШБр на позывной "Питбуль" рассказал, как российский оккупант набрал вес в украинском плену.

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