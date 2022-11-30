За что Россия воюет, если она в конечном счете проиграет: ответ Арестовича

По мнению Арестовича, самое плохое для России в этой войне – это капитуляция.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Российская Федерация на 9 месяце полномасштабного вторжения уже воюет за цену поражения.

Такое мнение Арестович выразил в разговоре с российским оппозиционером, адвокатом Марком Фейгиным.

"Цена поражения может быть больше или меньше. Они воюют — меньше. Поражение уже все осознали. Ни у кого нет иллюзий. Даже Путин понимает, что он проиграл, и никакими усилиями он не изменит это. Они воюют, чтобы поторговаться за цену поражения", – считает он.

По его мнению, самое плохое для России в этой войне – это капитуляция. И Силы обороны будут делать все, чтобы выбить россиян из Украины.

"Мы будем ввести эту ситуацию в их капитуляцию. Поражение — это не самое плохое, что может произойти. Хуже всего — это капитуляция. Они должны вывести свои войска с территории Украины. К этому мы готовы. Моя позиция четкая и прямая. Россия должна быть лишена ядерной" оружия, потому что это единственный тормоз для всего человечества", — сказал Арестович.

Война в Украине может продолжаться до 2024 года

Военный эксперт Олег Жданов предполагает, что боевые действия в Украине могут продолжаться до 2024 года, поскольку именно в тот год пройдут президентские выборы в Украине, России и США.

Глава Офиса президента Андрей Ермак во время выступления на Международном форуме безопасности в Галифаксе высказался о сроках окончания войны. По его мнению, война в Украине вряд ли закончится весной 2023 года, о чем ранее говорил руководитель ГУР Буданов.

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