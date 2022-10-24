"За что вы воюете?" – Генштаб ВСУ опубликовал срочное обращение к российским солдатам (видео)

ВСУ подчеркнули, что Украина никогда не угрожала России и напомнили россиянам о возможности сдаться в плен.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал срочное обращение к солдатам Российской Федерации с призывом не подвергаться пропаганде Кремлия, не служить диктатору Путину и сдаваться в плен.

"Вы находитесь на территории чужой страны и принимаете участие в военных преступлениях российского руководства. Ежедневно вас кидают на убой. Для вашего командования вы – расходный материал. Потери никто не считает. Задайте себе вопрос: "За что вы воюете?". За страх ваших вождей потерять власть, за их образ жизни, созданный на деньгах, украденных у вас и ваших семей, за их тупость и некомпетентность. Украина никогда не угрожала Российской Федерации. Сегодня вы воюете не с НАТО, сколько бы об этом вам не говорили кремлевские пропагандисты. Вы воюете против Украины, против украинского народа, а Вооруженные силы Украины защищают свой народ и свою страну от вашей агрессии. Мы готовы защищать свои дома, семьи, детей и будущее до последнего, подумайте и вы о своих семьях. Вашим близким нужны живые, здоровые отцы, мужья и сыновья, нужны дома. Жизнь дана не для того, чтобы исполнять преступные приказы путинского режима. Сохраните свою жизнь и будущее – откажитесь от участия в кровавой путинской войне. Сложите оружие ради вашего безопасного и мирного будущего", — говорится в обращении.

Командование Вооруженных сил Украины предлагает оккупантам сдаться в плен и вернуться домой живыми.

"Мы гарантируем соблюдение Женевских конвенций по отношению к пленным, медицинскую помощь, связь с родными и близкими. Все те, кто сдался в плен, оформляются, как попавшие в плен во время боевых действий. Это позволяет исбежать преследования со стороны российский спецслужб", – сообщают ВСУ.

Российские военнослужащие имеют возможность добровольно сдаться в плен. Для этого можно позвонить по телефону: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Также создан чатбот "Хочу жить" ( https://t.me/spasisebyabot ), где принимаются обращения от российских военнослужащих и их родственников.

Потери России в войне против Украины

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения русская армия потеряла уже 67 940 человек личного состава.

И именно из-за значительных потерь РФ приближенный к Кремлю российский олигарх, а также глава ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин снова вербует заключенных в колониях.

В Харьковской области ВСУ взяли в плен двух "свежемобилизованных" россиян и тем самым спасли свои жизни.

Мобилизированные россияне попадают на войну в Украину без необходимой подготовки и оружия, многие задумываются о возможности сдачи в плен целыми подразделениями.

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