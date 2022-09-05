За день до войны: почему Рада смогла проголосовать за чрезвычайное положение только в 22:00

Издание "Украинская правда" пишет хронологию событий накануне российского нашествия.

"Утром, 23 февраля, секретарь СНБО повез в Раду на утверждение указ президента, где речь шла только о чрезвычайном положении по всей стране и не было ни слова о военном положении на Донбассе. Однако в Раде созданная в прошлый вечер "оборонная коалиция" рассыпалась, не просуществовав и дня. Большинство оппозиционных фракций, еще накануне обещавших всяческую поддержку, начали спорить с властью", — пишет издание.

"Петр, Тимошенко и "Голос" требовали забрать из указа пункты о партиях и ограничениях работы СМИ. Но Смирнов (заместитель главы ОПУ – ред.) уперся, что указ должен быть в том виде, как это написано в законе", – вспоминает собеседник УП в руководстве парламента.

Местом поиска решения стал кабинет председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука. Главы фракций добивались изменения президентского указа, переписывали предложения, уточняли формулировки.

Время проходило, закончилось утреннее заседание, прошел перерыв, наступило вечернее заседание, а результата от "оборонной коалиции" не было.

В какой-то момент секретарь Данилов не выдержал и достаточно резко осадил депутатов: "Мы можем с вами здесь к каждой запятой придираться. Но вы же понимаете, что завтра, может, придется уже военное положение голосовать? Поэтому давайте что-то решать".

Это остановило споры, но ненадолго. В итоге Рада смогла проголосовать за чрезвычайное положение едва ли не в десять вечера.

"Все это выглядело достаточно гротескно, особенно на фоне переданных Штатами в Киев новых разведданных: Россия окончательно завершила приготовление и может напасть", — отмечает издание.

5 сентября — 194-й день Украина противостоит полномасштабному вторжению России. Оккупанты продолжают атаковать украинские города, убивать мирных жителей.

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