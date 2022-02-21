За день оккупанты более полусотни раз нарушили "тишину": четверо бойцов ООС получили осколочные ранения

За день оккупанты более полусотни раз нарушили "тишину": четверо бойцов ООС получили осколочные ранения

Также зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

По состоянию на 17:00 21 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 54 нарушения, 45 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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Об этом сообщает в вечерней сводке пресс-центр Операции объединенных сил.

Так, российско-оккупационные войска обстреляли:

Дважды Талаковку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Пищевик – из минометов калибра 120 мм.

Пять раз Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Дважды Красногоровкау – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.

Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм.

Пять раз Счастье – минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Три раза Лебединское – БПЛА ВОГ-17 из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Чермалик – из минометов калибра 82 мм.

Дважды Каменку – из минометов калибра 120 мм, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Новолуганское – из минометов калибра 120 мм.

Новоселовку вторую – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.

Дважды Новомихайловку — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Дважды Лопаскино – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Дважды Гнутово – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Врубовку – из артиллерии калибра 152 мм.

Павлополь – из станковых противотанковых гранатометов.

Дважды Зайцево – из минометов калибра 120 мм.

Четыре раза Пески – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых ракетных комплексов.

Николаевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Верхнеторецкое – из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Троицкое – из минометов калибра 82 мм.

Дважды Луганское – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.

Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов.

Дважды Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Марьинку – из минометов калибра 120 мм.

Опытное – из минометов калибра 120 мм.

Широкино — из минометов калибра 120 мм.

Причепиловку — из минометов калибра 82 мм.

Нью Йорк – из минометов калибра 82 мм.

Новотошковское – из минометов калибра 120 мм.

Также зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

В результате обстрелов четверо военнослужащих ООС получили осколочные ранения и находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья разной тяжести.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи линии разграничения на Донбассе за последние четыре дня оккупанты обстрелами повредили 104 домовладения мирных жителей. Четыре человека получили контузии и минно-взрывные ранения.

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