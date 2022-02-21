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За день оккупанты более полусотни раз нарушили "тишину": четверо бойцов ООС получили осколочные ранения

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За день оккупанты более полусотни раз нарушили "тишину": четверо бойцов ООС получили осколочные ранения

Associated Press

Также зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

По состоянию на 17:00 21 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 54 нарушения, 45 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает в вечерней сводке пресс-центр Операции объединенных сил.

Так, российско-оккупационные войска обстреляли:

  • Дважды Талаковку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Пищевик – из минометов калибра 120 мм.
  • Пять раз Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Дважды Красногоровкау – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов.
  • Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.
  • Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Пять раз Счастье – минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Три раза Лебединское – БПЛА ВОГ-17 из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Чермалик – из минометов калибра 82 мм.
  • Дважды Каменку – из минометов калибра 120 мм, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Новолуганское – из минометов калибра 120 мм.
  • Новоселовку вторую – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.
  • Дважды Новомихайловку — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Лопаскино – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
  • Дважды Гнутово – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Врубовку – из артиллерии калибра 152 мм.
  • Павлополь – из станковых противотанковых гранатометов.
  • Дважды Зайцево – из минометов калибра 120 мм.
  • Четыре раза Пески – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых ракетных комплексов.
  • Николаевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Верхнеторецкое – из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Троицкое – из минометов калибра 82 мм.
  • Дважды Луганское – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.
  • Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов.
  • Дважды Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Марьинку – из минометов калибра 120 мм.
  • Опытное – из минометов калибра 120 мм.
  • Широкино — из минометов калибра 120 мм.
  • Причепиловку — из минометов калибра 82 мм.
  • Нью Йорк – из минометов калибра 82 мм.
  • Новотошковское – из минометов калибра 120 мм.

Также зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

В результате обстрелов четверо военнослужащих ООС получили осколочные ранения и находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья разной тяжести.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи линии разграничения на Донбассе за последние четыре дня оккупанты обстрелами повредили 104 домовладения мирных жителей. Четыре человека получили контузии и минно-взрывные ранения.

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