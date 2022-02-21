За день оккупанты более полусотни раз нарушили "тишину": четверо бойцов ООС получили осколочные ранения

Также зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.
По состоянию на 17:00 21 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 54 нарушения, 45 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает в вечерней сводке пресс-центр Операции объединенных сил.
Так, российско-оккупационные войска обстреляли:
- Дважды Талаковку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Пищевик – из минометов калибра 120 мм.
- Пять раз Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
- Дважды Красногоровкау – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов.
- Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.
- Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм.
- Пять раз Счастье – минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
- Три раза Лебединское – БПЛА ВОГ-17 из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Чермалик – из минометов калибра 82 мм.
- Дважды Каменку – из минометов калибра 120 мм, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
- Новолуганское – из минометов калибра 120 мм.
- Новоселовку вторую – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.
- Дважды Новомихайловку — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- Дважды Лопаскино – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
- Дважды Гнутово – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Врубовку – из артиллерии калибра 152 мм.
- Павлополь – из станковых противотанковых гранатометов.
- Дважды Зайцево – из минометов калибра 120 мм.
- Четыре раза Пески – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых ракетных комплексов.
- Николаевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Верхнеторецкое – из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Троицкое – из минометов калибра 82 мм.
- Дважды Луганское – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.
- Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
- Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов.
- Дважды Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- Марьинку – из минометов калибра 120 мм.
- Опытное – из минометов калибра 120 мм.
- Широкино — из минометов калибра 120 мм.
- Причепиловку — из минометов калибра 82 мм.
- Нью Йорк – из минометов калибра 82 мм.
- Новотошковское – из минометов калибра 120 мм.
Также зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.
В результате обстрелов четверо военнослужащих ООС получили осколочные ранения и находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья разной тяжести.
Напомним, ранее сообщалось, что вблизи линии разграничения на Донбассе за последние четыре дня оккупанты обстрелами повредили 104 домовладения мирных жителей. Четыре человека получили контузии и минно-взрывные ранения.
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