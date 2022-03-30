За день похоронили сразу 200 оккупантов-дисантников: армия РФ терпит потери в Украине

За день похоронили сразу 200 оккупантов-дисантников: армия РФ терпит потери в Украине

В РФ 28 марта похоронили 200 оккупантов одной из бригад.

Российские оккупанты продолжают нести потери в Украине. В РФ прошло прощание с ориентировочно 200 оккупантами из 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 30 марта.

"Противник продолжает нести значительные потери. По имеющейся информации, 28 марта, в пункте постоянной дислокации 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады прошла церемония прощания с погибшими военнослужащими. Их число ориентировочно составляет 200 человек", — говорится в сообщении.

Напомним, российские войска испытывают значительные проблемы с боевой техникой, которая была выведена из длительного хранения.

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