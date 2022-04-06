За день удалось эвакуировать почти 5 тысяч мирных жителей – Верещук

За день удалось эвакуировать почти 5 тысяч мирных жителей – Верещук

Эвакуация гражданского населения продолжается.

В среду, 6 апреля, из заблокированных российскими оккупантами населенных пунктов удалось эвакуировать 4892 мирных жителей.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах в Запорожье доехали 3 686 человек. Из них 1171 человек – из Мариуполя и 2515 человек из городов Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь и Гуляйполе.

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и поселка Горное эвакуировано 1206 человек.

Отметим, из Запорожья выехала колонна из 11 автобусов для эвакуации жителей Мелитополя и Токмака. Также 7 апреля будет продолжена эвакуация украинцев из города Бердянск.

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