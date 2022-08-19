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За день уничтожены два склада боеприпасов и база оккупантов в трех областях Украины

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За день уничтожены два склада боеприпасов и база оккупантов в трех областях Украины

Фото: Getty Images

В течение 19 августа были уничтожены два склада боеприпасов и одна база российских войск на временно захваченных территориях Украины.

Заметим, что демилитаризация оккупантов состоялась в Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Об этом сообщили в ВСУ.

"Продолжаем рубрику под названием уничтоженые склады БК и базы рашистов. В течение суток было демилитаризовано 2 склада БК и 1 база русни", – говорится в заявлении.

Так, демилитаризация врага произошла в следующих локациях:

  • Славяносербский район, Луганская область. Минус БК.
  • Новая Каховка. Уточняется.
  • Васильевский район, Запорожье. Минус база.
  • Бериславский район, Херсон. Минус БК.

Напомним, вечером 19 августа прогремели сразу три взрыва в районе Евпатории на южном берегу оккупированного Крыма.

В то же время взрывы были слышны и в Севастополе, где работала ПВО оккупантов.

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