За день уничтожены два склада боеприпасов и база оккупантов в трех областях Украины

В течение 19 августа были уничтожены два склада боеприпасов и одна база российских войск на временно захваченных территориях Украины.
Заметим, что демилитаризация оккупантов состоялась в Луганской, Херсонской и Запорожской областях.
Об этом сообщили в ВСУ.
"Продолжаем рубрику под названием уничтоженые склады БК и базы рашистов. В течение суток было демилитаризовано 2 склада БК и 1 база русни", – говорится в заявлении.
Так, демилитаризация врага произошла в следующих локациях:
- Славяносербский район, Луганская область. Минус БК.
- Новая Каховка. Уточняется.
- Васильевский район, Запорожье. Минус база.
- Бериславский район, Херсон. Минус БК.
Напомним, вечером 19 августа прогремели сразу три взрыва в районе Евпатории на южном берегу оккупированного Крыма.
В то же время взрывы были слышны и в Севастополе, где работала ПВО оккупантов.
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