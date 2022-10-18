За десять дней Россия нанесла около 190 массированных ударов по Украине: что известно

Больше всего ударные оккупанты нанесли по Киеву и области.

С 7 по 18 октября армия страны-агрессорки России нанесла около 190 массированных ударов по Украине. Оккупанты обстреляли 16 областей и город Киев.

Об этом во время брифинга сообщил спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

По его словам, россияне атаковали украинские регионы ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией. Большинство атак было нанесено по критической инфраструктуре – объектам энергетики. Также пострадали и гражданская инфраструктура. Больше всего досталось Киевской области и столице.

В ГСЧС сообщают, что за десять дней в результате ракетных атак погибли более 70 украинцев, а пострадали 240 человек. В результате обстрелов повреждено более 380 объектов, 240 жилых домов и других объектов.

В период с 7 по 18 октября было обесточено около 4 тыс. населенных пунктов в 11 областях Украины. Спасатели ликвидировали более 120 пожаров, во время которых спасли около 750 человек.

Массированный ракетный удар 18 октября

Утром 18 октября после 07.00 в Украине начали объявлять воздушную тревогу. В течение часа все регионы страны "покраснели". В некоторых областях "тревога" продолжалась более трех часов. Оккупанты атаковали несколько городов, где атаковали объекты критической инфраструктуры.

Армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Харькову, Днепру, Житомиру, Киеву. В столице было три "прилета" в объект энергосбережения на Левом берегу Киева. Появились перебои со светом и водоснабжением.

После утренней атаки киевлян просят сделать запасы воды и экономить электроэнергию. Мэр столицы Виталий Кличко призвал не включать мощные электроприборы: кондиционеры, электрочайники, микроволновые печи.

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