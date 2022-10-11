За два дня 30% энергетической инфраструктуры Украины поражены российскими ракетами

Украина пытается быстро восстановить соединение из других источников.

Около 30% энергетической инфраструктуры Украины были поражены российскими ракетами с понедельника, 10 октября, заявил во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Министр сказал об этом CNN.

"Это впервые с начала войны, когда Россия драматически обстреляла энергетическую инфраструктуру", – отметил Герман Галущенко.

Он сказал, что одна из причин состоит в том, что украинский экспорт электроэнергии в Европу помогает европейским странам экономить на российском газе и угле.

Министр добавил, что Украина пытается быстро восстановить соединение из других источников.

В понедельник, 10 октября, украинское правительство призвало людей по всей стране ограничить потребление энергии. Отвечая на вопрос, будет ли Украина получать дополнительные энергоносители из Европы, Галущенко отметил, что это один из вариантов на столе.

Министр сообщил, что украинская энергосистема все еще стабильна, но призвал партнеров обеспечить системы защиты воздуха, которые могут помочь нам защитить нашу инфраструктуру.

"Мы посылаем это сообщение нашим партнерам: мы должны защитить небо. Россияне не играют в какие-либо игры с международным правом. Им безразличны какие-либо международные соглашения или конвенции", — добавил он.

Отметим, что Минобороны России 11 октября подтвердило, что атакует украинские военные и энергетические объекты.

В Генштабе рассказали, что в результате массированного ракетного удара пострадала инфраструктура более десяти населенных пунктов во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. ВСУ сбили более 30 воздушных целей врага.

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