За два дня до батальона солдат: Зеленский рассказал о потерях бойцов КНДР в войне против Украины

Президент заслушал отчет от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
В течение двух дней в боях на Курщине Россия потеряла в батальон пехоты северокорейских солдат и российских десантников.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
По его словам, бои продолжаются по всей линии фронта и наиболее активны на Покровском направлении.
"В частности, в боях сегодня и вчера в районе только одного села Махновка на Курщине российская армия потеряла в батальон пехоты северокорейских солдат и российских десантников. И это ощутимо", — заявил Зеленский.
Он также поблагодарил украинских бригад, которые защищают украинские позиции и наносят удары по оккупантам.
Но отметил важность развития отечественного оборонного производства.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовящейся к встрече в "Рамштайне", которая состоится в четверг, 9 января.
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