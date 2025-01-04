За два дня до батальона солдат: Зеленский рассказал о потерях бойцов КНДР в войне против Украины

В течение двух дней в боях на Курщине Россия потеряла в батальон пехоты северокорейских солдат и российских десантников.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, бои продолжаются по всей линии фронта и наиболее активны на Покровском направлении.

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"В частности, в боях сегодня и вчера в районе только одного села Махновка на Курщине российская армия потеряла в батальон пехоты северокорейских солдат и российских десантников. И это ощутимо", — заявил Зеленский.

Он также поблагодарил украинских бригад, которые защищают украинские позиции и наносят удары по оккупантам.

Но отметил важность развития отечественного оборонного производства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовящейся к встрече в "Рамштайне", которая состоится в четверг, 9 января.

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