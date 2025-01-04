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За два дня до батальона солдат: Зеленский рассказал о потерях бойцов КНДР в войне против Украины

За два дня до батальона солдат: Зеленский рассказал о потерях бойцов КНДР в войне против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: скриншот с видео

Президент заслушал отчет от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

В течение двух дней в боях на Курщине Россия потеряла в батальон пехоты северокорейских солдат и российских десантников.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, бои продолжаются по всей линии фронта и наиболее активны на Покровском направлении.

"В частности, в боях сегодня и вчера в районе только одного села Махновка на Курщине российская армия потеряла в батальон пехоты северокорейских солдат и российских десантников. И это ощутимо", — заявил Зеленский.

Он также поблагодарил украинских бригад, которые защищают украинские позиции и наносят удары по оккупантам.

Но отметил важность развития отечественного оборонного производства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовящейся к встрече в "Рамштайне", которая состоится в четверг, 9 января.

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