За два дня уничтожены четыре российских истребителя: Коваленко прокомментировал сбитие самолетов РФ

Три Су-34 и один Су-35, которые примелькались КАБами на Восточном направлении, уничтожены.

Только за два дня Россия потеряла четыре истребителя – три Су-34 и один Су-35, которые надоедали КАБами на Восточном направлении. Россияне говорят, что якобы сами сбили свои воздушные боевые машины.

Об этом "24 Каналу" сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он предположил, как ВСУ сбили три истребителя Су-34 и один Су-35 и почему оккупантам выгоднее лгать себя, чем признавать успех Украины.

По словам Коваленко, Россия умеет профессионально демонстрировать, что Украина якобы "не может сделать что-то качественно и с высоким коэффициентом полезного действия".

"А вместо этого рассказывать, что это у них там оператор болван, сбивший "новейший" истребитель. Стандартная, классическая методика, которую россияне использовали еще во времена Советского Союза", – сказал обозреватель.

Во время наступательных действий на Авдеевку оккупанты теряли в небольшом количестве Су-25 и ударные вертолеты К-52 на этом направлении, а вот потерь самолетов Су-34 и Су-35 у врага не было.

Эти самолеты – средства поражения, которые вынуждены подходить достаточно близко к линии боестолкновения, чтобы нанести удар. В отличие от Су-34 и Су-35, которые могут сохранять безопасную дистанцию для использования КАБ.

"На фоне так называемой победы в Авдеевке враг действительно мог потерять контроль или увеличить интенсивность нанесения ударов", — добавил Коваленко.

Например, с 16 на 17 февраля был установлен абсолютный рекорд применения российской авиации КАБов – 151, из них более 90 в районе Авдеевки.

"То есть это пилоты работали без остановки 24/7, даже без перерыва на обед. Не исключено, что в таком авральном режиме кто-то мог допустить ошибку, или действительно Украина могла перебросить туда систему ПВО, которая смогла дотянуться до Су-34 и Су- 35", – объяснил Коваленко.

Напомним, российская пропаганда также продвигает нарратив, что якобы "потерь нет" по поводу сбитых самолетов Су-35С и Су-34.

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