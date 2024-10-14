За два месяца РФ захватила территорию Украины небывалыми темпами: The Times о "тактике мясорубки" россиян

В The Times написали, сколько километров украинской земли оккупанты захватили за август и сентябрь 2024-го.

Российская "тактика мясорубки" работает, ведь несмотря на большие потери, оккупанты за последние два месяца завоевали часть Украины такими темпами, каких не было с 2022 года, захватив более 823 км украинской территории.

Об этом говорится в материале The Times.

Ссылаясь на информацию десантника одной из воздушно-десантных бригад, рота которого защищает линию фронта под Кураховым, издание пишет, что во время ежедневных вылазок на позиции там погибают от 20 до 30 россиян.

"Люди, которых они посылают в эти рейды, не являются настоящими боевыми единицами и плохо обучены. Однако все равно это истощает наши запасы боеприпасов, и каждый кто-то из наших ребят или ранен, или убит", — говорит десантник Андрей.

По его словам, иногда россиянам удается пробраться на украинскую территорию и скрыться, тогда бойцам ВСУ приходится тратить время на их поиски и ликвидацию.

"Цель всего этого – истощить наши ресурсы и отвлечь внимание. Это грубо, но это работает. Две недели назад им удалось продвинуться на 500 м", – рассказал он.

Опасность представляют и возможные коллаборанты, находящиеся среди местных жителей.

"Почти все местные жители, с которыми я встречался, поддерживают нас. Но нам приходится постоянно перемещать свои позиции, потому что есть те, кто дает координаты россиянам", – говорит сотрудник пресс-службы 79-й бригады Назар Войтенков.

Российская "мясорубка" дает результаты

Термин "мясорубка" является широко распространенным обозначением военной стратегии России в ее кампании по захвату Донбасса, и эта стратегия даже несмотря на огромное количество человеческих жертв работает, отмечают в The Times.

"Даже с учетом российской стратегии мясорубки за последние месяцы масштабы потерь среди россиян на Донбассе стали беспрецедентными", — говорится в материале.

По данным разведки США, август и сентябрь 2024 стали самыми кровопролитными месяцами в войне. В течение двух месяцев ежедневно погибало и получало ранения более 1200 россиян

"Какой бы самоубийственной ни была эта стратегия, она не лишена эффекта, отмечает издание, ведь, по данным разведывательной организации Black Bird Group, за последние два месяца Россия завоевала территорию такими темпами, каких не было с 2022 года — было захвачено 318 миль² (823.62 км²)", — говорится в материале.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о намерениях россиян на осень и зиму 2024-2025 гг. Он заявил, что речь идет о фактически включении в войну Северной Кореи.

Читайте также: