За два месяца войны количество погибших только в Мариуполе достигло десятков тысяч — Подоляк

За два месяца войны количество погибших только в Мариуполе достигло десятков тысяч — Подоляк

Для сравнения, в 2021 году на Донбассе погибли 15 гражданских.

С начала полномасштабной войны России в Украине погибли тысячи людей, и эти подсчеты неокончательны.

Только в Мариуполе в течение двух месяцев войны количество погибших достигло десятков тысяч.

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"За 2019 год на Донбассе погибло 27 гражданских. В 2020-м – 8. В 2021 году – 15. За два месяца с начала полномасштабной войны количество погибших только в Мариуполе достигло десятков тысяч. Никто не принес столько боли жителям Донбасса, как РФ с 2014, и особенно сегодня", — говорится в сообщении.

За 2019 год на Донбассе погибли 27 гражданских. В 2020-м – 8. В 2021 году – 15. За два месяца с начала полномасштабной войны количество погибших только в Мариуполе достигло десятков тысяч. Никто не причинил столько боли жителям Донбасса, как России с 2014 года и особенно сегодня. — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) May 2, 2022

Напомним, Подоляк прокомментировал антисемитские заявления Лаврова.

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