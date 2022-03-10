За две недели войны с РФ западную границу Украины пересекли 1,5 млн человек, вернулось почти 200 тысяч

За две недели войны с РФ западную границу Украины пересекли 1,5 млн человек, вернулось почти 200 тысяч

Пассажиропоток остался почти неизменным относительно предыдущих суток.

За сутки 9 марта государственную границу Украины на западном участке пересекли около 118 тысяч человек и около 16 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что пассажиропоток остался почти неизменным относительно предыдущих суток. За прошедшие сутки из Украины выехали почти 102 тысячи человек, из них более 73 тысяч пересекли границу на украинско-польском участке. В этом направлении фиксируется скопление людей, автомобилей и пассажирских автобусов.

В Украину за минувшие сутки прибыло около 16 тысяч человек, почти 12,5 тысяч из которых – украинцы. Большинство из них – мужчины, которые планируют стать в ряды защитников Родины.

Всего с начала российской агрессии – 24 февраля – западные границы Украины пересекли более 1,5 миллиона человек. Количество выехавших за границу составляет более 1 миллиона 340 тысяч, из которых почти 1 миллион 180 тысяч граждан Украины и 165 тысяч иностранцы.

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В то же время, за последние две недели в Украину вернулись более 190 тысяч наших соотечественников, большинство из которых – мужчины, готовые начать защиту Украины.

Все пункты пропуска на западной границе (кроме "Звонкового") работают в круглосуточном режиме. Пограничники и таможенники прилагают все возможные усилия по ускорению оформления лиц на выезд из Украины и оформляют гуманитарную помощь для украинского населения и защитников Украины. За прошедшие сутки на западных границах было оформлено 450 транспортных средств с грузами. В общей сложности уже оформлено более 5200 автомобилей с гуманитарной помощью.

Госпогранслужба рекомендует для пересечения границы с ЕС выбирать пункты пропуска на границах с Венгрией, Словакией, Румынией и Республикой Молдова.

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"Сейчас пункты пропуска с этими странами почти пусты или загружены минимально. Их загруженность каждые три часа освещается на фейсбук-странице Западное региональное управление Госпогранслужбы – Западная граница", — информирует Госпогранслужба.

Напомним, что на государственной границе в Закарпатской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях развернули 82 палатки для украинцев.

ТСН.ua