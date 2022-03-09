"За две недели вторжения враг не смог взять ни одного города Донбасса": глава области рассказал, где ситуация самая тяжелая

"За две недели вторжения враг не смог взять ни одного города Донбасса": глава области рассказал, где ситуация самая тяжелая

Север области, центр, Бахмут, Лиман, Святогорск, Славянск, Краматорск, Мирноград, Угледар, Курахово, Марьинка и Красногоровка остаются под контролем Украины.

Российский агрессор на 14-й день массированного вторжения в Украину не смог взять ни одного города Донецкой области. Сейчас в тяжелом положении города Волноваха и Мариуполь.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в видеообращении.

Сегодня 9 марта 2022 года. И сейчас, на 14-й день своего массированного вторжения, враг не смог взять ни одного города нашей области, ни одного. Север области, центр, Бахмут, Лиман, Святогорск, Славянск, Краматорск, Мирноград, Угледар, Курахово, Марьинка и Красногоровка, все остается под нашим полным контролем», — сказал глава области.

Он констатировал, что в тяжелом положении города Волноваха и Мариуполь, ведь российские захватчики равняют их с землей своими самолетами и реактивной артиллерией.

"Волноваха лежит в руинах и под ними до сих пор остаются люди, наши с вами люди. Ценой невероятных усилий и героизма спасателей, представителей власти, волонтеров-водителей мы эвакуировали оттуда тысячи людей и будут делать это и дальше", — отметил Кириленко.

Руководитель ОВА добавил, что все внимание мира приковано к героическому Мариуполю, агрессор осадил город и целенаправленно его уничтожает: "Но военные, власть на всех уровнях, каждый на своем месте и в дальнейшем будет защищать Мариуполь на общем украинском фронте, и никто не покинет мариупольцев".

Напомним, российские оккупанты обстреляли роддом в Мариуполе: много раненых и убитых женщин.

ТСН.ua