За этой войной может прийти глобальный продовольственный кризис — Зеленский

Президент подчеркнул, что за продовольственным кризисом последует политическая дестабилизация.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в Украине – это только начало, и за этой войной может прийти глобальный продовольственный кризис.

Об этом президент сказал во время видеоконференции с представителями Группы Семи.

"Чем дольше не будет мира на украинской земле, тем меньше продовольствия получит мировой рынок, а значит, во многих странах Азии, Африки, даже в Европе могут возникнуть чрезвычайные проблемы с доступом к базовым продуктам, с ценами на продовольствие", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что это однозначно завершится политической дестабилизацией.

"Может, в этом также цель российского руководства, мне это неизвестно. Мы все должны действовать немедленно. Немедленно останавливать российские войска, убрать их с территории Украины", — подчеркнул президент.

Читайте также: