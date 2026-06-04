За год СБС уничтожили более 100 тысяч "хробаків", в следующем планируется еще 200 тысяч, - Мадяр

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Об этом сообщил командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди.

«Сегодня, 4 июня 2026 года, за 358 суток со дня создания СБС (11 июня 2025 г.), Птахи пересекли отметку 100 000 тушек биомассы врага подтвержденными безвозвратными и санитарными потерями (верифицировано в военной системе„Дельта“, где сохраняются все данные и доказательства по каждой миссии). По ссылке — подробная «Підрахуйка» за год», — написал «Мадяр».

Он отметил, что это только личный состав врага, всего за год СБС уничтожили более 350 000 целей.

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«Силы Беспилотных Систем были созданы 11 июня 2025года первым подписанным приказом новоназначенного командующего СБС в составе 12 подразделений. Уничтожено/поражено 350 тысяч верифицированных уникальных вражеских целей, выполнено 1,65 млн боевых миссий (около 5000 вылетов ежесуточно). Среди чувствительных целей: 248 единиц ПВО, 817 танков, 1379 БТР, БМП и ББМ, 4890 пушек, 342 САУ, 281 РСЗО, 26 430 единиц логистической техники, 29 903 БПЛА-разведчиков, 7 633 шахедов и гербер, 13 самолетов и вертолетов, 10 848 точек вылета пилотов, 100 082 червяков и много другогохлама», — написал «Мадяр».

Он сообщил, что в следующем году СБС планируют уничтожить 650 тысяч целей, в том числе, 200 тысяч российских военных.

«За неделю — год пролетел. План на следующий год — 200 000 червяков/650 000 целей. Джентльмены, поздравляю и спасибо за мощный результат. Каждый третий червяк и каждая третья вражеская цель отработаны силами СБС», — заявил Роберт «Мадяр» Бровди.

Как ранее писало BBC, Силы беспилотных систем составляют всего 2% от численности ВСУ, но сегодня на них приходится треть всех уничтоженных целей.

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