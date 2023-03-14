Россия за год нарастила скрытые резервы за рубежом на 80 млрд долларов — Bloomberg

Россия накапливает за границей активы благодаря акционерам, получившим непредвиденный доход в прошлом году.
Россия хранит около трети доходов в размере 227 млрд долларов за границей. В частности, за год полномасштабной войны Россия нарастила около 80 млрд долларов, хранящихся в наличных, недвижимости и инвестициях в филиалы.
Об этом пишет Bloomberg.
Как отмечает издание, деньги за границей являются теневым резервом, который помог поддержать финансы Кремля после нападения на Украину в феврале 2022 года.
"Из-за того, что Европа медлила с нацеливанием на российский энергетический сектор, Кремль смог накопить один из крупнейших профицитов по текущим операциям в своей истории. Это де-факто свело на нет последствия замораживания активов центрального банка в марте 2022 года, поскольку Россия могла возместить то, что она", – сказала Мария Шагина, экономист британского Международного института стратегических исследований. – потеряла”.
Примечательно, что Россия накапливает за границей активы благодаря акционерам, получившим непредвиденный доход в прошлом году.
Этот вопрос принимает все большее внимание, поскольку союзники Украины, такие как Канада и Германия, выдвигают идею использования миллиардов замороженных российских активов для компенсации стране и помощи в ее восстановлении.
"Беспрецедентные ограничения по центральному банку РФ в прошлом году заблокировали около 300 млрд долларов его резервов, оставив ему мало возможностей для инвестиций, кроме юаня и золота. Активы находящихся под санкциями российских бизнесменов также были заморожены в некоторых западных юрисдикциях", — указано в сообщении.
Накопление Россией иностранных активов в прошлом году достигло 107 млрд долларов. Bloomberg Economics отмечает, что, скорее всего, эта цифра завышена на 21 миллиард.
"Накопление скрытых резервов Россией вполне возможно, — сказал Сергей Гуриев, когда-то консультировавший российское правительство экономист, но позже выехавший в Париж, где он сейчас является ректором Sciences Po. Главный вопрос в том, насколько этих резервов хватит для финансирования дефицита бюджета 2023 года ".
Как стало известно, Кремлевский диктатор Владимир Путин обсуждал полномасштабное вторжение в Украину с 3-4 лицами из ближайшего окружения. Что и явилось одной из его главных ошибок.
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