"За идею": в СБУ раскрыли корректировщика удара по Краматорску, во время которого погибло много людей

Недавно следователи направили обвинительный акт в суд в отношении лица, подозреваемого в наведении ракетного удара по кафе Ria Lounge в Краматорске, где в июне погибло много людей.

Корректировщиком в Краматорске оказался местный сотрудник газотранспортного предприятия. Он в июне привел вражеские ракеты на кафе Ria Lounge не за деньги, а по идейным соображениям.

Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы СБУ в Донецкой и Луганской областях Галина Прищепа, пишет "Укринформ".

"Мы собрали все необходимые экспертизы и доказательную базу. Мужчина подозревается по ч. 2 ст. 111 (Государственная измена) УК Украины, и дальше мы уже ожидаем справедливого приговора суда… Он это делал не за деньги, а по своим идейным соображениям. Как рассказывали уже потом его коллеги, он никогда не скрывал своей пророссийской позиции", — сказала Прищепа.

Она отметила, что подозреваемый по делу один – это корректировщик, сотрудник газотранспортного предприятия, находившийся в городе Краматорске. Он от своего бывшего знакомого, который сейчас представляет "отделение разведки командования внутренних войск ДНР", получил указание проверить информацию о местонахождении военнослужащих Вооруженных Сил Украины в помещении кафе "Ria Lounge" в Краматорске.

Фото с последствиями ракетного удара по Краматорску 27 июня / Фото: Getty Images

"Он, этот информатор, находясь вблизи кафе, с помощью одного из мессенджеров своей учетной записи на телефон записал два видеофайла с изображением указанного кафе и автомобилей с признаками различия, принадлежащих военнослужащим Вооруженных сил Украины. И отправил этому знакомому все видеофайлы", — рассказала сотрудница СБУ.

По ее словам, в этот же день через 3,5 часа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по этому кафе.

"А преступник после фотографирования кафе вернулся домой и спокойно там спал. И уже к утру, с 27 на 28 июня правоохранители его задержали. Он был дома и не ожидал, видимо, того, что за ним так быстро придут", — отметила Прищепа.

Напомним, российские оккупанты ударили по Краматорску ракетами вечером 27 июня, убив 13 и ранив около 60 человек (среди которых, в частности, 8-месячный малыш). Тогда погибли по меньшей мере три ребенка — 17-летняя девушка и 14-летние сестры. Оккупанты нанесли по Краматорскому удар ракетами "Искандер".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.