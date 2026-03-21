За использование Telegram солдат РФ начали отправлять на смертельные штурмы — The Telegraph

Армия РФ столкнулась с серьезными проблемами / © Associated Press

Усиление цензуры в России продолжается, сказываясь, в частности, на ситуации в воюющих против Украины войсках. Недавно российским военным на фронте начали запрещать пользоваться Telegram.

Об этом пишет The Telegraph.

Телеграмм, созданный Павлом Дуровым, в самой России теперь открыто называют враждебным.

Отмечается, что на смену призывают переходить на путинский мессенджер МАХ. Однако в ряде подразделений также запретили использовать и МАХ, учитывая его «дырявость».

Использование Телеграм будет теперь классифицироваться как «грубое дисциплинарное нарушение» — серьезное нарушение, за которое придется дорого заплатить.

Российские военные блогеры утверждают, что теперь военное руководство регулярно проверяет телефоны солдат, и любому, кто будет уличен в использовании Tелеграм, уничтожают телефон и отправляют на штурмовую задачу, которую они описывают как «поездку в один конец».

Этот шаг является частью более широких цифровых репрессий со стороны Москвы, в частности таких сервисов, как WhatsApp и FaceTime, на фоне растущего недовольства общественности.

Похоже, правительство движется к модели контроля над Интернетом по китайскому образцу, направленной на подавление онлайн-критики государства и усиление контроля над кремлевским нарративом войны.

«Telegram уже стал жизненно важным инструментом в военных усилиях России. Telegram часто используется в российских военных из-за неэффективности стандартной системы связи российской армии и ее удобства, поскольку частные сообщения позволяют немедленно обмениваться фотографиями и видео, а также точно передавать геолокацию», — объяснила Соломия Хома, соучредитель и руководитель отдела международного сотрудничества Украинского центра безопасности и сотрудничества.

«Потеря доступа к Starlink и Telegram одновременно стала серьезной проблемой», — сказала Кристина Гарвард, заместитель руководителя группы по России в Институте изучения войны.

«Кремль не был полностью осведомлен о том, как российские войска использовали одну или обе эти системы, что соответствует многолетним сообщениям о том, что российские солдаты и командиры низшего уровня имеют систематическую привычку врать своему руководству о ситуации на передовой», — добавила она.

Ранее сообщалось, что власти РФ глушат мобильную связь в ряде регионов, ограничивают работу Telegram и WhatsApp и блокируют VPN-сервисы. Официально эти шаги объясняются соображениями безопасности.

В центральных районах Москвы почти неделю не работает мобильный интернет. Операторы заявляют, что от них ничего не зависит. Власти не называют сроков, когда перебои закончатся, объясняя это заботой о безопасности.

10 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что ограничения связаны с «обеспечением безопасности», а на следующий день добавил, что отключения законны и будут продолжаться столько, сколько нужно.