За какие логистические цепочки оккупантов отвечает Каховский мост: объяснение спикера "Юга"

Каховский мост, который получил серьезные повреждения, связан с ГЭС. Кроме него, уничтожается и ремонтная техника, которую оккупанты туда подтягивают.

Об этом 22 августа в эфире "FreeДом" сообщила начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны "Юга" Украины Наталья Гуменюк.

"Это достаточно сложное гидротехническое сооружение, поскольку оно связано с ГЭС. Поэтому влияние на этот мост очень осторожна, филигранна работа наших артиллеристов, которые делают дополнительные отверстия там, где они производят ремонт. Кроме того, важно, что уничтожается ремонтная техника, которую они туда подтягивают. То есть мы причиняем повреждения, они пытаются ремонтировать, мы снова причиняем повреждения. Это такая особая тактика этой специфической войны, поскольку мы не могу сразу разрушить все то, что потом понадобится нам. Мы же хотим выгнать их совсем", — сказала она.

Напомним, в Новой Каховке прогремел взрыв на вражеском складе боеприпасов.

Как сообщалось, ВСУ попали в четвертый оккупированный мост в Херсонской области.

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