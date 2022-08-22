Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

За какие логистические цепочки оккупантов отвечает Каховский мост: объяснение спикера "Юга"

Дата публикации
Просмотры
863
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
За какие логистические цепочки оккупантов отвечает Каховский мост: объяснение спикера "Юга"

Фото: УНІАН

Каховский мост – это довольно сложное гидротехническое сооружение.

Каховский мост, который получил серьезные повреждения, связан с ГЭС. Кроме него, уничтожается и ремонтная техника, которую оккупанты туда подтягивают.

Об этом 22 августа в эфире "FreeДом" сообщила начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны "Юга" Украины Наталья Гуменюк.

"Это достаточно сложное гидротехническое сооружение, поскольку оно связано с ГЭС. Поэтому влияние на этот мост очень осторожна, филигранна работа наших артиллеристов, которые делают дополнительные отверстия там, где они производят ремонт. Кроме того, важно, что уничтожается ремонтная техника, которую они туда подтягивают. То есть мы причиняем повреждения, они пытаются ремонтировать, мы снова причиняем повреждения. Это такая особая тактика этой специфической войны, поскольку мы не могу сразу разрушить все то, что потом понадобится нам. Мы же хотим выгнать их совсем", — сказала она.

Напомним, в Новой Каховке прогремел взрыв на вражеском складе боеприпасов.

Как сообщалось, ВСУ попали в четвертый оккупированный мост в Херсонской области.

Читайте также:

Россияне вывозят свои семьи из Херсона: что происходит в оккупированном городе

Россияне вывозят свои семьи из Херсона: что происходит в оккупированном городе

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация