За какой город в ближайшее время развернется ожесточенная битва – Дикий ответил

По его мнению, в Торецке будет то же, что раньше происходило в Соледаре, Бахмуте, Авдеевке, Волчанске.

В ближайшее время на фронте наиболее ожесточенной будет битва за Торецк.

Такое мнение высказал военный эксперт, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV.

"Из того, что я вижу в последние дни, я думаю, что сейчас самым ожесточенным будет битва за Торецк. Потому что там эта битва перешла уже в стадию затяжных уличных боев — именно когда идут бои за каждый квартал, за каждый дом, иногда за каждый подъезд", – говорит Дикий.

По его мнению, в Торецке будет то же, что раньше происходило в Соледаре, Бахмуте, Авдеевке, Волчанске. Эксперт напомнил, что городские уличные бои очень тяжелые.

Торецк на карте / Фото: Deepstatemap

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"Это, на самом деле, самые страшные бои, которые бывают – близкие, контактные бои в городской застройке. То есть нашим парням и девушкам там крайне тяжело. Однако стратегически нам уличные бои выгодны. Как показала вся предыдущая практика, в уличных боях соотношение потерь для нас наиболее выгодно. Оно никогда не бывало меньше, чем один до восьми, а иногда, один до двенадцати, один до шестнадцати. Именно в наших уличных боях. Хотя для наших защитников и защитниц бои ужасные, бои очень изнурительные", – говорит Дикий.

Ранее в ВСУ подтвердили, что россияне вошли в Торецк.

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