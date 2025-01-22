За какой срок Трамп может урегулировать войну в Украине: мнение президента Финляндии

Глава США Дональд Трамп может урегулировать войну в Украине. По мнению главы Финляндии Александра Стубба, американский лидер способен сделать это в течение полугода.

Такое заявление президент Финляндии сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет журналист Андрей Цаплиенко.

"Я думаю, что сроки таковы, что 24 часа (обещание Трампа до выборов — ред.) превратились в промежуток где-то между тремя и шестью месяцами. Это, вероятно, окно возможностей, с которым мы имеем дело", — отметил он.

Стубб добавил, что решение по Украине не должно стать "Афганистаном 2.0", когда посредников "соглашения" впоследствии обвинят, что они "продали Украину".

Ранее новый президент США Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине генерал-лейтенанту Киту Келлогу закончить войну за сто дней. Впрочем, журналисты считают, что роль Келлога в роли специального посланника – это скорее "начальный гамбит" в мирных переговорах, которые Трамп намерен контролировать сам

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