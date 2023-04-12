За казнью украинского пленного могут стоять бойцы "Вагнера": экс-наемник узнал на видео "коллег"

По данным источников среди наемников, эта и другие казни были санкционированы руководителем ЧВК "Вагнер" Дмитрием Уткиным "в целях озлобления ВСУ".

Украинского пленного военного могли казнить боевики ЧВК "Вагнера", ведь один из экс-наемников компании узнал на выложенном в Сети видео своих "коллег".

Об этом основатель российского правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал в эфире "Ходорковский Live".

Осечкин утверждает, что разговаривал с бывшим "вагнеровцем" Андреем Медведевым, который сейчас находится в шведской депортационной тюрьме. Бывший боевик "однозначно узнал" на видео с казнью украинца своих "коллег".

"Он однозначно опознает там своих бывших коллег, бойцов ЧВК "Вагнер", за характерными позывными, за тем, как они разговаривают, за тем, что они озвучивают по рациям между самой этой внесудебной казнью и жестоким убийством, по тому, какие выстрелы раздаются из АГС. Он однозначно утверждает и помогает нам в опознании, что к этому страшному убийству причастны бойцы незаконного вооруженного формирования, известного как ЧВК "Вагнер", — рассказал руководитель проекта Gulagu.net.

Осечкин пообещал вознаграждение в 3000 евро за любую информацию о военных преступниках на видео с казнью украинского бойца, а также "о тех, кто это снимает, одобряет, и кто дальше там руководит тем человеком, который отрезает голову".

Позже в телеграмм-канале Gulagu.net сообщили со ссылкой на нескольких собеседников из "Вагнера", что эта и другие казни "были санкционированы командиром ЧВК "Вагнер" Дмитрием Уткиным с целью озлобления ВСУ… и создания таких условий, при которых россиянам будет страшно сдаваться в плен".

Что известно о казни украинского пленного военного

Напомним, в Сети появилось жестокое видео, на котором российские оккупанты казнят украинского пленного военного, отрезая ему голову. Как сообщили в Минобороны Украины, там сейчас тщательно изучают это видео, чтобы установить личность убитого и его палачей.

Комментируя это военное преступление, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что "мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам".

Как пояснили в ГУР Минобороны Украины, россияне публикуют жуткие видео с казнями военных, чтобы запугать как украинских, так и своих бойцов. Еще одна цель врага – чтобы оккупанты боялись сдаваться в плен ВСУ.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призвала мир расследовать казнь украинца и заявила, что это не единственный случай.

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