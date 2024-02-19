За линией фронта: разведчики "Азова" показали, как зашли в тыл россиян и перестреляли врагов (видео)

Группа разведки, действующая в составе 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, отправилась в рейд за линию фронта и проникла в тыл врага.

Соответствующие кадры по спецоперации показали на странице "Азова".

"Группа разведки 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ совершила рейд в тыл врага. На видео — уникальные кадры ликвидации противника в ближнем бою", — говорится в сообщении.

Разведчики совершили удачное наступление на территорию, контролируемую оккупационными силами. Их миссия, вероятнее всего, заключалась в выявлении и ликвидации вражеских позиций в ближнем бою.

На видео видно, что защитников и оккупантов разделяли считанные метры. В темноте вражеские солдаты не могли сориентироваться, поэтому становились целью для "азовцев".

Спецназовцы "Азова" показали видеокадры ликвидации врага в ближнем бою

Напомним, российские оккупанты сейчас проводят ряд наступательных операций на большей части фронта, в том числе на Бахмутском, Лиманском, Купянском и Запорожском направлениях. О ситуации на линии разграничения рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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