За месяц Армия дронов поразила 175 вражеских танков и 245 орудий — Минцифры

За последний месяц «Армия дронов» поразила 175 вражеских танков, 245 пушек и 90 самоходных артиллерийских установок, свидетельствуют данные Министерства цифровой трансформации за 3-31 октября.

«На прошлой неделе бойцы особенно сконцентрировались на артиллерии – минуснули 65 пушек и 14 самоходных артиллерийских установок. Именно это оружие враги активно используют для обстрелов украинских позиций. Меньше российской артиллерии – больше сохраненных жизней наших воинов. Также операторы БпЛА поразили 42 танка, 54 бронированные машины и много другой российской техники. Спасибо бойцам за продуктивную работу», – написал Вице-премьер-министр, Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

За месяц количество пораженной техники достигло 1056 единиц. Также поражено более 590 единиц личного состава.

«Сегодня дроны имеют решающее значение на поле боя. У кого преимущество в количестве дронов и профессионализме операторов, тот побеждает. Мы гордимся тем, что операторы дронов используют переданные нами пикапы и эффективно уничтожают вражескую технику и личный состав», – подчеркнул Андрей Матюха, президент благотворительного фонда Favbet Foundation, при содействии которого «Армия дронов» получила 53 новых пикапа.

Напомним, проект «Армия дорнов» продолжает комплектацию ударных рот современным транспортом. На сегодняшний день в рамках программы при поддержке партнеров удалось укомплектовать уже 17 ударных рот БпЛА в составе бригад ВСУ. В процессе комплектации – более 50 ударных рот БпЛА. До конца года планируется укомплектовать более 60 ударных рот, которые будут уничтожать врага на фронте при помощи беспилотных технологий.