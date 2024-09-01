За месяц — более 30 тысяч: командующий Сухопутными войсками сообщил о потерях врага

В августе 2024 года потери противника составили около 36 810 человек личного состава.

В августе 2024 года ВСУ уничтожили 36 810 оккупантов. 6383 единиц вооружения и военной техники.

Об этом заявил генерал-лейтенант, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

Также подразделениями Сил обороны Украины уничтожено значительное количество вооружения и военной техники российских войск:

193 танка

557 боевых бронированных машин

1517 артиллерийских систем

44 РСЗО

33 средства ПВО

2065 единиц автотехники

278 единиц спецтехники

Фото: командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк

Кроме этого, украинскими защитниками сбито 5 самолетов, два вертолета, а также 1539 БпЛА ОТР и 150 вражеских ракет.

Напомним, в конце августа оккупанты штурмувады на большинстве направлений.

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