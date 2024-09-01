За месяц — более 30 тысяч: командующий Сухопутными войсками сообщил о потерях врага

В августе 2024 года потери противника составили около 36 810 человек личного состава.
В августе 2024 года ВСУ уничтожили 36 810 оккупантов. 6383 единиц вооружения и военной техники.
Об этом заявил генерал-лейтенант, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.
Также подразделениями Сил обороны Украины уничтожено значительное количество вооружения и военной техники российских войск:
- 193 танка
- 557 боевых бронированных машин
- 1517 артиллерийских систем
- 44 РСЗО
- 33 средства ПВО
- 2065 единиц автотехники
- 278 единиц спецтехники
Кроме этого, украинскими защитниками сбито 5 самолетов, два вертолета, а также 1539 БпЛА ОТР и 150 вражеских ракет.
Напомним, в конце августа оккупанты штурмувады на большинстве направлений.
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