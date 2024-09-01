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За месяц — более 30 тысяч: командующий Сухопутными войсками сообщил о потерях врага

За месяц — более 30 тысяч: командующий Сухопутными войсками сообщил о потерях врага

В августе 2024 года ВСУ уничтожили 36 810 окупантов. / Фото: Скриншот

В августе 2024 года потери противника составили около 36 810 человек личного состава.

В августе 2024 года ВСУ уничтожили 36 810 оккупантов. 6383 единиц вооружения и военной техники.

Об этом заявил генерал-лейтенант, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

Также подразделениями Сил обороны Украины уничтожено значительное количество вооружения и военной техники российских войск:

  • 193 танка
  • 557 боевых бронированных машин
  • 1517 артиллерийских систем
  • 44 РСЗО
  • 33 средства ПВО
  • 2065 единиц автотехники
  • 278 единиц спецтехники
Фото: командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк / ©
Фото: командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк

Кроме этого, украинскими защитниками сбито 5 самолетов, два вертолета, а также 1539 БпЛА ОТР и 150 вражеских ракет.

Напомним, в конце августа оккупанты штурмувады на большинстве направлений.

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